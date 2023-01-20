В течение месяца петербургские врачи провели более 60 операций в Херсонской области

В течение последнего месяца врачи из Северной столицы провели свыше 60 различных операций в больницах Херсонской области, информирует ТАСС со ссылкой на Минздрав по региону.

Два анестезиолога, два хирурга и два терапевта из Первого меда трудились в Генической центральной районной и Скадовской центральной городской больницах.

"Несмотря на непростую ситуацию, медики не покидают свои рабочие места", — рассказал о ситуации анестезиолог-реаниматолог из Петербурга Сергей Шкабаро.

Помимо проведения операций врачи из города на Неве оказывали консультативную помощь, а также работали с недоношенными младенцами.