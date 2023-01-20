Заксобрание Ленобласти готово потратить более 700 тысяч рублей на патриотический фестиваль

Заксобрание Ленинградской области разместило на сайте госзакупок лот на проведение в Волосово "Фестиваля поколений", приуроченного ко Дню защитника Отечества, обратил внимание портал 47news. Начальная цена контракта на проведение мероприятия составляет 738 тысяч рублей.

Само мероприятие состоится 11 февраля, средства на его проведение пойдут из регионального бюджета. В программе намечено проведение двух патриотических митингов в честь годовщины освобождения Ленинграда от блокады и в память о выводе советских войск из Афганистана. Также организаторы рассчитывают провести патриотическую выставку "Мы вместе" и 15-минутную акцию поддержки военнослужащих "Za наших!". Суть последней сводится к выстраиванию участников в форме буквы Z с последующей фото- и видеосъемкой при помощи квадрокоптера.

Кроме того, по условиям закупки участников мероприятия следует кормить. Всего предполагается пять приемов пищи в рамка фестиваля. Итоги конкурса планируется подвести 27 января.

Как отмечает издание, затраты на проведение фестиваля в этом году стали самыми заметными за последние пять лет. Так, в 2022 году на его организацию ушло 659 тысяч рублей, а в 2018-м — 383,5 тысячи рублей.