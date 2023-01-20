Беглов пообещал отремонтировать 38 поликлиник за год

В 2023 году правительство Петербурга рассчитывает отремонтировать 38 поликлиник по программе модернизации первичного звена, заявил 20 января губернатор Александр Беглов. Планами он поделился при посещении открывшейся после капремонта детской поликлиники № 44 Центрального района.

Само здание поликлиники было построено более 30 лет назад, в 2021 году стартовали ремонтные работы. На их проведение ушло 800 миллионов рублей, при этом врачи принимали пациентов в ремонтируемом здании — пока в одной половине здания трудились строители, в другой работали врачи. По словам Беглова, решение об этом было сделано "с учетом пожеланий жителей". "На сегодняшний день ремонт завершен, закуплено оборудование отечественного, в том числе петербургского производства, полностью укомплектован штат сотрудников", — приводит слова губернатора его пресс-служба.

Также Беглов отметил, что в Петербурге выполняется программа модернизации поликлиник. В прошлом году в рамках этой программы различные виды ремонтных работ прошли в 29 медучреждениях города, при этом было закуплено 1,5 тысячи единиц медоборудования.

Ранее в Смольном поведали о планах открыть в 2023 году четыре новые поликлиники в Петербурге.

Фото: gov.spb.ru