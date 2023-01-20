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Новости 21:22

Певица Монеточка* и правозащитник Осечкин** пополнили список иноагентов

фото ЗакС политика Певица Монеточка* и правозащитник Осечкин** пополнили список иноагентов

Министерство юстиции вечером 20 января удлинило на семь позиций реестр иностранных агентов.

В список вошли Елизавета Гырдымова (певица Монеточка)*, основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин**, видеоблогер Антон Устимов***, активист из Кабардино-Балкарии Ибрагим Яганов****, блогер из Геленджика Вадим Харченко***** и депутат Мосгордумы Дарья Беседина******.

Кроме того, иноагентом был признан проект для трансгендерных людей и их близких T9 NSK*******.

*Минюст внес Елизавету Гырдымову в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Владимира Осечкина в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Антона Устимова в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Ибрагима Яганова в единый реестр иноагентов

*****Минюст внес Вадима Харченко в единый реестр иноагентов

******Минюст внес Дарью Беседину в единый реестр иноагентов

*******Минюст внес проект для трансгендерных людей и их близких T9 NSK в единый реестр иноагентов


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