На севере Петербурга проложат двухкилометровый газопровод

В Калининском районе Петербурга проведут работы по монтажу газопровода среднего давления, передает пресс-служба комитета по энергетике. Он заменит старые инженерные сети на проспекте Науки (участок между Тихорецким проспектом и улицы Обручевых) и на улице Обручевых (участок между проспектом Науки и улицей Гидротехников).

В общей сложности протяженность нового полиэтиленового газопровода составит 1787 метров. Ожидается, что работы стартуют в марте и закончатся в сентябре. После их завершения в комитете по энергетике обещают привести в порядок благоустройство, которое пострадает при замене сетей.

В настоящее время специалисты прокладывают временную трубу длиной 493,6 метра.

фото: gov.spb.ru