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Новости 11:15

Бывшего директора Центра Хруничева объявили в розыск

фото ЗакС политика Бывшего директора Центра Хруничева объявили в розыск

В базе розыска МВД оказался бывший генеральный директор Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева Андрей Калиновский, возглавлявший учреждение с 2014 по 2017 годы, на что обратило внимание РИА "Новости". В карточке Калиновского не уточняется, по какой именно уголовной статье его разыскивают.

Центр Хруничева продолжает изготавливать для Минобороны ракеты "Ангара-А5", а также работать над конструкторской документацией для новой версии ракеты "Рокот-М".

В конце прошлого года Минобороны подало к учреждению два иска - на 636 и 390 млн рублей.


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