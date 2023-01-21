МИД пригрозил санкциями в отношении французских медиа

Российское Министерство иностранных дел отреагировало на решение французского правительства заблокировать счета телеканала RT France, утвержденное в пятницу. Похожие санкции, смысл которых не конкретизируется, теперь ожидают французские СМИ.

"Они будут такими, что их запомнят, если власти Франции не перестанут терроризировать российских журналистов", - приводит официальное заявление ведомства РИА "Новости".

Отметим, что вещание каналов RT на всей территории Евросоюза было прервано вскоре после начала военной спецоперации на Украине. В марте прошлого года руководство ЕС сочло это действие составной частью борьбы с распространением недостоверной информации.