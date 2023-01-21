В мессенджере Telegram запретят создавать онлайн-банки

Приложение Telegram попало в перечень иностранных мессенджеров, которым запрещена интеграция с банковскими организациями. Его новый статус определил Роскомнадзор, о чем сообщает ТАСС.

Случившееся означает, что с 1 марта нынешнего года мессенджер не сможет при предоставлении услуг клиентам передавать их платежные документы и платежные документы. Соответствующие поправки в конце прошлого года были внесены в федеральный закон "Об информации".

Для того, чтобы мессенджер признали иностранным, им должен владеть гражданин зарубежной страны и, кроме того, у сервиса должна быть функция передачи сообщений конкретному клиенту.

Интересно, что ранее ВТБ озвучивал планы по созданию онлайн-банка в Telegram.