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Новости 17:55

Наиболее подорожавшим товаром в 2022 году стал йод

фото ЗакС политика Наиболее подорожавшим товаром в 2022 году стал йод

Росстат представил список товаров и услуг, которые заметнее всего подорожали в ушедшем году. На статистику ссылается РБК.

Среди товаров первую позицию занял йод, средняя цена на который выросла в годовом измерении на 55,2%. За ним следуют спички (+50,6%), туалетное мыло (+44,2%), женские прокладки (+43,5%) и легковая иномарка (+39,1%). Дороговизна йода объясняется тем, что большая его часть импортируется, тогда как цены на логистику в 2022 году ощутимо поднялись.

В свою очередь, среди услуг обращает на себя внимание подорожание туризма: первые три строчки рейтинга занимают поездка в Египет (+159,7%), поездка в Турцию (+118,6%) и поездка в Объединенные Арабские Эмираты (+73,6%).

Наиболее стремительный рост потребительские цены демонстрировали начиная с марта, когда на фоне западных санкций резко упал курс рубля, и по июнь.


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