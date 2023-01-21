На Невском проспекте образовалась толпа из желающих бесплатно попасть в Строгановский дворец

Администрация Русского музея объявила о бесплатном посещении Строгановского дворца 21 января, в связи с чем с утра на Невском проспекте можно наблюдать очередь, растянувшуюся на десятки метров.

Издание "Фонтанка" написало, что толпа желающих попасть в здание-памятник достигла перекрестка с Казанской улицей (это около 220 метров от входа). Бесплатный вход организовали по случаю 290-летия со дня рождения графа Александра Строганова.

Дворец построили в середине XVIII века по проекту Франческо Растрелли.