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Новости 15:43

Патриарх Кирилл считает, что каждый приход должен материально помогать участникам СВО

фото ЗакС политика Патриарх Кирилл считает, что каждый приход должен материально помогать участникам СВО

Предстоятель РПЦ Кирилл выступил с речью, посвященной отношениям евроатлантических государств и России, в том числе с погружением в эпоху наполеоновских войн. Патриарх провел параллель между ними и нынешней военной спецоперацией на Украине, когда, по его мнению, весь коллективный Запад противостоит России. В таких условиях, считает религиозный деятель, долг всех верующих — поддерживать военнослужащих материально.

"Если мы говорим, что Церковь — со своим народом, то каждый приход должен помогать тем, кто на линии огня. Нам нужно мобилизовать наших прихожан, чтобы они собирали вещи, продукты", - приводится его речь на сайте Московского патриархата.

По словам Кирилла, суть спецоперации состоит еще и в том, чтобы защищать православных жителей Донбасса. В его представлении, пока РПЦ и прихожане делают для этого недостаточно.


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