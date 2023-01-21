К 2025 году Беглов пообещал полностью покрыть дефицит социальных объектов в Петербурге

Петербургский губернатор Александр Беглов посетил два новых социальных объекта в Шушарах. Он заехал в готовую школу № 93, которая начнет работу в феврале, и строящуюся школу-трансформер, совмещенную с детским садом, открыть которую собираются летом. Кроме того, чиновник навестил новый детский сад № 51, передает пресс-служба Смольного.

По словам Беглова, его коллеги заняты снижением дисбаланса между жилой и социальной застройкой. В Смольном положительно оценивают борьбу с дефицитом социальных объектов. В частности, отмечается, что в 2019-2021 годах функционировало две трети от их требующегося числа, а к 2025 году дефицит должен быть полностью покрыт. После этого город перейдет исключительно на плановое строительство садиков, школ и поликлиник.

Отметим, что новых школ жители активно развивающихся и застраивающихся Шушар ждут и требуют каждый год. Сроки их строительства с середины 2010-х годов регулярно сдвигались.