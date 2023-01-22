В музее "Прорыв блокады Ленинграда" в Кировске выставили подбитую технику ВСУ

На территории музея "Прорыв блокады Ленинграда", расположенном у Ладожского моста в Кировске, появилась подбитая техника вооружённых сил Украины. Фотографии приведены в паблике "Кировск. Лайф" во "ВКонтакте".

В описании говорится, что на экспозиции теперь стоят украинские танки Т-72Б, а также БТР-4Е.

Отметим, что подобные выставки уже случались в России. К примеру, прошлым летом в подмосковном парке "Патриот" в ходе форума "Армия-2022" посетителям показывали украинскую технику, которая была захвачена в ходе боевых действий военной спецоперации.

Фото: "Кировск. Лайф" / "ВКонтакте"