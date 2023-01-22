"Вымарал в грязи свою собственную Родину": Думский единоросс предлагает убрать "Архипелаг ГУЛАГ" из школьной программы

Первый заместитель руководителя фракции "Единой России" в Государственной думе РФ Дмитрий Вяткин полагает необходимым исключить роман Александра Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ" из школьной программы. Своим мнением парламентарий поделился в разговоре с ТАСС.

Вяткин аргументировал свою позицию тем, что, по его мнению, написанное Солженицыным литературное произведение якобы фальсифицирует отечественную историю. Это якобы подтверждают проведённые историками экспертизы.

"Как показал исторический анализ "Архипелага ГУЛАГа", который пока ещё не убрали – а я думаю, недолго осталось ему находиться в школьных программах, – многие факты Александром Исаевичем были высосаны из пальца, придуманы. Историки проверяли все факты. Была попытка получить за это премию – за то, что он вымарал в грязи свою собственную Родину", – поделился Вяткин.

Вместо Солженицына, уверен народный избранник, школьники должны изучать творчество советских авторов, к примеру, "Молодую гвардию" Александра Фадеева.

Напомним, Вяткин был автором законопроекта, который кратно увеличивал штрафы за нарушения на митингах.