Неизвестный избил женщину рядом со входом в городскую больницу в Колпино

Мужчина, чья личность на данный момент устанавливается, сильно избил женщину у входа в городскую больницу в Колпино, информирует 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных структурах.

Причина нанесения побоев выясняется, однако, по предварительным данным, этому предшествовала словесная перепалка. Женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, гематому, закрытый перелом голени со смещением. Также медики констатировали алкогольное опьянение у пациентки.

Полиция проводит мероприятия по розыску нападавшего мужчины. Выясняются детали инцидента.