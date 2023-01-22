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Новости 12:55

В "Метрострое Северной столицы" поведали о ходе работ на строящихся станциях

фото ЗакС политика В "Метрострое Северной столицы" поведали о ходе работ на строящихся станциях

Главный подрядчик возведения городского метро, компания "Метрострой Северной столицы" рассказала о темпах строительства некоторых новых станций. Сообщение приведено в Telegram-канале МССС.

Генеральный директор компании Кирилл Петров проинспектировал ремонт "Чернышевской", а также проверил, как продвигаются работы на "Путиловской", "Театральной" и "Горном институте".

Так, на "Чернышевской" строители демонтировали гранит и мрамор, сняли входные двери, начали штукатурные и инженерные работы.

На "Путиловской" метростроевцы начали обустраивать средний станционный тоннель. В перегонных тоннелях на "Театральной" и "Горном институте" уложили часть путевого бетона. В скором времени строители приступят к укладке рельсов.

Фото: Telegram-канал Николая Линченко


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