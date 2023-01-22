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Новости 13:45

Петербуржцы не спешат сдавать новогодние ёлки на переработку

фото ЗакС политика Петербуржцы не спешат сдавать новогодние ёлки на переработку

Благодаря проведённому сервисом SuperJob исследованию стало известно, что подавляющая часть петербуржцев (40%) не ищут правильных путей для утилизации новогодних ёлок. Только 20% респондентов сообщили, что сдают деревья на переработку.

Ранее граждане подходили к этому вопросу более осознанно. По сравнению с этим сезоном в прошлом году петербуржцы с большей готовностью относили ёлки на переработку. Распилили новогоднее украшение 15% опрошенных, а 3% сделали из него различные поделки.

На прошлых выходных в Петербурге и Ленинградской области прошла акция по сбору новогодних ёлок. Организаторы отчитались о почти 300 собранных хвойных деревьях.


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