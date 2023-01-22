Петербуржцы не спешат сдавать новогодние ёлки на переработку

Благодаря проведённому сервисом SuperJob исследованию стало известно, что подавляющая часть петербуржцев (40%) не ищут правильных путей для утилизации новогодних ёлок. Только 20% респондентов сообщили, что сдают деревья на переработку.

Ранее граждане подходили к этому вопросу более осознанно. По сравнению с этим сезоном в прошлом году петербуржцы с большей готовностью относили ёлки на переработку. Распилили новогоднее украшение 15% опрошенных, а 3% сделали из него различные поделки.

На прошлых выходных в Петербурге и Ленинградской области прошла акция по сбору новогодних ёлок. Организаторы отчитались о почти 300 собранных хвойных деревьях.