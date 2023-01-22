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Новости 17:40

На льду Невы в центре Петербурга заметили рискованных хоккеистов и лыжника

фото ЗакС политика На льду Невы в центре Петербурга заметили рискованных хоккеистов и лыжника

Невзирая на запрет выхода на лёд, петербуржцы продолжают гулять по замёрзшей Неве в центре города, передаёт "Фонтанка". На опубликованных в воскресенье, 23 января, фотографиях можно заметить, что не только рядовые горожане совершают променад по застывшей реке, но также осуществляют свою деятельность любители спорта.

Так, на лёд возле Петропавловской крепости и стрелки Васильевского острова вышли погонять шайбу несколько хоккеистов. По соседству с ними заметен человек на лыжах. Кроме того, по льду также гуляют праздные петербуржцы.

Следует напомнить, что в период с 15 ноября 2022 года по 15 апреля 2023 года в Северной столице введён запрет на выход на лёд. Нарушителям светит штраф от 1 до 5 тысяч рублей.


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