Правительство хочет ввести запретную для плавания зону у Дворца конгрессов в Стрельне

В Министерстве транспорта разработали документ, который предполагает введение запретной для плавания зоны у петербургской резиденции Владимира Путина - Дворца конгрессов в Стрельне. Проект приказа опубликован на портале нормативно-правовых актов. Заходить в зону будет позволено только специализированным судам либо по согласованию с ФСО.

Согласно документу, устанавливается "запретный для плавания район для всех типов судов (маломерные, парусные, спортивные, гидроциклы, пассажирские, прогулочные, грузовые, суда вспомогательного флота, бункеровщики, буксиры) в зоне расположения объекта "Государственный комплекс "Дворец конгрессов" в акватории Балтийского моря". Исключения будут предоставлены судам ВМФ, МЧС, погрануправления ФСБ и ФСО.

Также разрешение на плавание получат суда ФГУП "Росморпорт" и ФГБУ "АМП Балтийского моря" и парусники из стрельнинских яхт-клубов.

Для рыболовов зона останется недоступной.

Расположение запретной зоны с координатами приведено в паблике "Водомоторник" во "ВКонтакте".

Напомним, Дворец конгрессов в Стрельне учредили в 2001 году, соответствующий указ издал Владимир Путин. Он расположился на территории Константиновского дворцово-паркового ансамбля. После этого во дворце проходят различные мероприятия с участием президента.