Бастрыкин потребовал доклад о сносе исторических зданий из-за строительства Большого Смоленского моста

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о готовящемся сносе исторических зданий из-за строительства Большого Смоленского моста, информирует пресс-служба СК в своём Telegram-канале.

Для возведения новой переправы через Неву потребуется снос ряда домов, в том числе школы, в которой училась поэтесса Ольга Берггольц.

"Представители Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры подготовили альтернативный вариант проекта, однако органы власти Санкт-Петербурга не уделили ему должного внимания", — отмечается в послании Следкома.

Доклад Бастрыкину должна предоставить и.о. главы СК по Петербургу Марина Парастаева.

Добавим, что на прошлой неделе, когда градоначальник Северной столицы Александр Беглов встречался с Владимиром Путиным, он уведомил президента, что строительство Большого Смоленского моста начнётся ближе к концу текущего года.