Минцифры начнёт принимать заявки на отсрочку для специалистов IT в рамках весеннего призыва

Начиная с 23 января Минцифры России начнёт приём заявок на отсрочку для IT-специалистов в рамках весеннего призыва на службу в армии, информирует пресс-служба ведомства. Отсрочку айтишникам стали предоставлять в марте прошлого года.

Заявку необходимо подать до 6 февраля через "Госуслуги". В то же время если сотрудник не имеет профиля на портале, то работодатель вправе самостоятельно внести его в список для предоставления отсрочки.

"Компании до 9 февраля необходимо будет проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры через "Госуслуги". От одной организации может быть несколько списков", — сообщили в ведомстве.

В период до 1 марта Минцифры перенаправит списки в Минобороны, а призывная комиссия приступит к принятию решений по отсрочке с 1 апреля.

Сотрудники, желающие получить отсрочку от службы, должны иметь гражданство РФ, быть в возрасте от 18 до 27 лет и быть трудоустроенными по договору. Также они должны быть специалистами аккредитованных IT-компаний не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года.