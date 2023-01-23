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Новости 11:52

В Петергофе простились с погибшим в СВО добровольцем

фото ЗакС политика В Петергофе простились с погибшим в СВО добровольцем

На Бабигонском кладбище похоронили 52-летнего Сергея Козионова, который погиб в районе Сватово-Кременная ЛНР в ходе специальной военной операции, сообщили в официальной группе города Петергоф.

Козионов работал мастером производства на одном из предприятий в Кронштадте. У него остались трое детей, одной из которых еще нет 18 лет. В зону СВО Козионов пошел добровольцем.

"Как посмотрит новости про СВО, так рвётся на фронт. Отговаривать было бесполезно", - передал муниципалитет слова супруги погибшего.

Козионов не подлежал мобилизации. Ему дважды отказали в военкомате в период частичной мобилизации, после этого приняли сапером в добровольческий батальон "БАРС-13". 

От лица городских властей на похоронах выступал начальник отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Петродворцового района Виталий Быстров. Он зачитал соболезнования родным и близким от лица губернатора Александра Беглова.

Фото: ВКонтакте/Город Петергоф


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