Росприроднадзор выявил источник загрязнения нефтепродуктами реки Охты в Мурино

Эксперты регионального управления Росприроднадзора выявили предполагаемого загрязнителя реки Охты в Мурино Ленобласти, информирует пресс-служба ведомства в понедельник, 23 января.

Специалисты инстанции на протяжении трёх дней проводили исследования акватории водного объекта.

"В результате удалось выяснить, что сброс сточных вод с содержанием плёночных нефтепродуктов произошёл из выпуска, который находится на балансе Северной ТЭЦ", — известили в региональном Росприроднадзоре.

В лаборатории отправили пробы сточных и природных вод. Там предстоит определить концентрацию нефтепродуктов в собранном материале. В момент отборов из выпуска ТЭЦ в реку поступали мутные стоки с радужной плёнкой.

Росприроднадзор обратился в предприятие за комментарием.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора