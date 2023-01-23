Комиссия ЗакСа поддержала борьбу с допингом

В Мариинском дворце 23 января на заседании комиссии Заксобрания по образованию, культуре и науке депутаты обсудили изменения в Федеральный закон "О физической культуре и спорте Российской Федерации", направленные на предотвращение применения допинга. Председатель профильной комиссии по вопросам физической культуры и спорта Антон Соловьев заявил, что законопроекты могут поспособствовать возвращению российских спортсменов на международные соревнования.

- Вероятность, что в отношении российского спорта будут применяться санкции, различные ограничения равна 100%, но отказаться от борьбы - значит проявить неуважение к нашим спортсменам. Без сомнений, Российская Федерация должна сделать этот шаг посредством введения законодательных норм о допинге в соответствии с международными требованиями - сказал Соловьев.

Заместитель председателя комиссии Любовь Егорова не стала выступать по поводу законопроекта, несмотря на то, что эта тема ей как минимум знакома. В 1997 году олимпийская чемпионка Егорова была дисквалифицирована на два года за применение стимулятора бромантана. В разговоре с ЗАКС.Ру Егорова отметила, что также выступает против применения допинга и отметила, что за подобные действия тренеров и спортсменов "реально сажают".

- Сейчас намного все строже, но есть страны, которых это не касается, к сожалению. Вот это неправильно. Я не говорю про Россию. Не буду называть эти страны, а то неправильно поймут, - подчеркнула депутат.

Изменения в федеральный закон были внесены на рассмотрение группой депутатов Государственной думы в конце 2022 года. Парламентарии хотят ввести определения понятий "допинг" и других связанных терминов. Также другим законопроектом планируют наделить Российское антидопинговое агентство полномочиями по утверждению правил в соответствующей сфере.

Константин Леньков