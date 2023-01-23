Электрички до аэропорта Пулково не успевают запустить в заявленный срок

Проект запуска электричек до петербургского аэропорта Пулково отложили на неопределённый срок. Изначально планировалось соединить воздушную гавань с Балтийским вокзалом. Линию должны были открыть в 2025 году, однако, по версии экспертов, опрошенных "Деловым Петербургом", работы к этому времени завершены не будут.

"Необходимо двухпутную линию Балтийский вокзал — Броневая сделать четырёхпутной, а также построить новую линию Лигово — Пулково — Шоссейная", — рассказали собеседники издания.

На проведение проектных работ предусмотрены средства из бюджета РЖД на 2023 год. Разработка документации займёт длительный срок, плюс, перед тем, как приступить непосредственно к строительству, необходимо пройти все стадии согласования проекта.

В прошлом году первый замглавы комитета по транспорту Алексей Львов сообщал, что запуск электричек отложили до конца 2026 года. При этом глава комтранса Кирилл Поляков рассказывал, что новая линия будет представлять собой "подземный туннель под аэропортом".