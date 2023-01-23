Суд определился с наказанием за взлом аккаунта сотрудника Петербургской духовной академии, с которого тот следил за студентами

Куйбышевский районный суд рассмотрел уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации группой лиц (ч. 3 ст. 272 УК РФ), возбужденное против двоих жителей города, сообщила 23 января объединенная пресс-служба судов Петербурга. Рассматриваемое дело касалось взлома аккаунта работника Санкт-Петербургской духовной академии.

Согласно материалам дела, в конце 2021 года двое петербуржцев взломали страничку в соцсети "ВКонтакте" сотрудника духовной академии. При этом они преследовали цель "блокирования доступа к указанной информации, а также копирования сведений, содержащихся на данном аккаунте".

В результате успешного взлома петербуржцам удалось сменить пароль для входа на страницу. При этом оба они поочередно сделали ряд скриншотов из переписок, тем самым скопировав защищенную законом информацию.

Как сообщил потерпевший, речь шла о его фейковом аккаунте, с которого он мониторил соцсети абитуриентов и студентов, а вместе с ними и участников ряда антицерковных сообществ в интернете. Он общался с заподозренными в "дискредитации морально-нравственного облика академии", добавлял их в друзья и вел "наводящие беседы" в попытке распознать антиклерикально мыслящих пользователей, а вместе с ними и "лиц нетрадиционной сексуальной ориентации из числа студентов и выпускников духовной школы", извещает судебная пресс-служба.

В последних числах декабря 2021 года сотрудник академии обнаружил, что его аккаунт был взломан и что злоумышленники сменили пароль. Вскоре в Сети появились скриншоты переписки, которую он вел, сопровождаемые информацией "клеветнического характера".

Подсудимые вину признали полностью. Суд назначил каждому наказание в виде двух лет условно с испытательным сроком длительностью два года.