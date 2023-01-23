В Петербурге умерла выдвигавшаяся в президенты крановщица Лисицына

Бывшая крановщица Кировского завода Наталья Лисицына, пытавшаяся участвовать в выборах президента 2018 года, скончалась после продолжительной болезни, сообщили ЗАКС.Ру ее однопартийцы из "РОТ Фронт".

Покойной было 70 лет. С 2000 года она состояла в партии РКРП, которая позже вошла в состав "РОТ Фронт".

Лисицына работала на заводе "Электросила" в 1978-2013 годах. Создала на предприятии профсоюз "Защита". Позже трудилась на Пролетарском заводе и Кировском заводе. В 2019 году с ней не стали продлевать трудовой договор.

В 2017 году "Рот Фронт" выдвинул свою представительницу в президенты России. Однако ЦИК не зарегистрировала Лисицыну кандидатом из-за несданной справки о доходах.