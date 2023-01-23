ЗакС подготовит изменения в законодательство Петербурга о такси

Депутаты Законодательного собрания Петербурга сформируют рабочую группу, которая приведёт городское законодательство о перевозках пассажиров и багажа на такси в соответствие с федеральным, информирует пресс-служба парламента Северной столицы. Решение было принято в ходе заседания комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры ЗакСа.

В рабочую группу включат депутатов, а также представителей органов исполнительной власти.

Во время заседания депутат Алексей Цивилёв напомнил, что в декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал ФЗ № 580, который регулирует перевозки в такси.

"Отдельные полномочия переданы регионам. Считаю, что эти функции должны регулироваться законом Санкт-Петербурга. Предлагаю создать рабочую группу, которая займется его разработкой", – поделился Цивилёв.

Внести коррективы в региональные законы субъекты РФ должны до 1 сентября 2023 года.

В документе среди прочего прописаны следующие положения: для работы в сфере такси допускаются гражданин, подписавший трудовой договор с перевозчиком; ИП, который имеет право на самостоятельные перевозки; самозанятые, заключившие трудовые договоры с перевозчиками.

Кроме того, законодательство предполагает введение ограничений для водителей, которые имеют свыше трёх неоплаченных штрафов.