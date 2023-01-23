"Подписные издания" выкупили помещение "Академкниги" на Литейном проспекте

Магазин "Подписные издания" стал собственником помещений "Академкниги" в историческом доме на Литейном проспекте, сообщила команда магазина в своём Telegram-канале. Там должна появиться букинистическая лавка.

Команда "Подписных" рассказала, что весь процесс покупки был "сложным и очень дорогим".

В декабре прошлого года ДОМ.РФ выставил на аукцион помещение площадью 334,3 кв. метров, расположенное на первом этаже торговых рядов "Новый Пассаж". Стартовая цена объекта — 78,7 млн рублей. Торги прошли 16 декабря.

"Мы представили, как рядом с нами открывается очередной стриптиз-клуб, и встревожились. Делать нечего, поняли мы, — будем участвовать в торгах", — рассказали в "Подписных".

Напомним, в 2020 году книжный, а также совладелец кофейни "Смена" Кирилл Иванов, открыли второй этаж магазина в историческом доме на Литейном.