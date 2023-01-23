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Новости 19:05

Общегородская очередь на жилье сократилась до минимума, заявил Беглов

фото ЗакС политика Общегородская очередь на жилье сократилась до минимума, заявил Беглов

Выступая по "Радио России" вечером 23 января, губернатор Беглов не упустил возможности похвалиться уменьшением количества семей, дожидающихся предоставления жилья. Среди прочего, согласно его заявлению, почти в три раза сократился список очередников из числа многодетных семей при одновременном их увеличении.

"Практически решена проблема обманутых дольщиков, — заявил Беглов. — Есть серьезные подвижки в решении жилищного вопроса петербуржцев. Общегородская очередь на жилье к 1 января составляет 87,5 тысяч семей. Это исторический минимум для нашего мегаполиса".

В отдельную заслугу Смольному Беглов поставил сокращение очереди на предоставление квартир среди многодетных семей. По его словам, на начало 2019 года жилья дожидались свыше шести тысяч семей с тремя и более детьми, теперь же их насчитывается около 2 200 семей.

"Отмечу, что количество многодетных семей за тот же период выросло в Петербурге более чем на 11 тысяч", — обратил внимание аудитории губернатор.


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