Фонд президентских грантов предоставит почти 300 миллионов рублей петербургским НКО

Фонда президентских грантов выделит в общей сложности 288 миллионов рублей 82 некоммерческим организациям из Петербурга по итогам первого конкурса в 2023 году, сообщила пресс-служба губернатора 23 января. Всего в конкурсе участвовали около 5,5 тысяч НКО из Северной столицы.

"Самыми популярными направлениями стали социальное обслуживание, поддержка и защита граждан, наука, образование, просвещение, охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, поддержка семьи и детства, сохранение исторической памяти", — перечислили в Смольном.

Крупнейший грант достался международной общественной организации "Чистые игры". Ей предоставили почти 38 миллионов рублей на проведение проекта "Евразийский Кубок Чистоты: на пространстве СНГ". Еще почти три миллиона рублей досталось благотворительному фонду "Лепта" на проект "Это не мусор", посвященный повторному использованию и переработке старых текстильных изделий. Еще более двух миллионов рублей получит программа "Могилы прадедов" от АНО "Военно-исторический центр Северо-Западного федерального округа", посвященная сохранению памяти о битве за Ленинград.