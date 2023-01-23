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Новости 23 января, 20:19

Актер Ефремов попросил заменить оставшийся срок заключения принудительными работами

фото ЗакС политика Актер Ефремов попросил заменить оставшийся срок заключения принудительными работами

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за ДТП со смертельным исходом, попросил заменить ему оставшийся срок заключения на принудительные работы, сообщило 23 января РИА Новости со ссылкой на Алексеевский суд Белгородской области.

"В суд поступило ходатайство о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами", — приводит информагентство сообщение суда.

Дата рассмотрения прошения пока не назначена.

В начале июня 2020 года в Москве произошла смертельная авария с участием Ефремова. Актер в нетрезвом виде сел за руль машины, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель фургона от полученных травм скончался. Суд признал Ефремова виновным и приговорил к восьми годам за решеткой, позже наказание смягчили до 7,5 года лишения свободы.


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