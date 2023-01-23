Минтруд предложил переобучить 12 тысяч сотрудников оборонных предприятий в 2023 году

Минтруд выступил с инициативой профинансировать в 2023 году переобучение свыше 12 тысяч сотрудников оборонно-промышленного комплекса, сообщил 23 января ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Как отмечается, прежде подобная возможность предоставлялась работникам промышленных предприятий, оказавшимся под угрозой увольнения.

Как отметили в министерстве, сейчас потребность в переобучении рабочих снизилась, чего нельзя сказать о спросе на подобную меру поддержки для сотрудников ОПК. "Потребность в этом заявлена 63 субъектами Российской Федерации. <...> В 2023 году обучение пройдут более 12 тысяч работников предприятий ОПК, включая граждан, трудоустроенных через центры занятости", — утверждает пресс-служба Минтруда.

Кроме того, работники промпредприятий, оказавшиеся под угрозой увольнения, смогут получить новую специальность или же повысить квалификацию в рамках нацпроекта "Демография".

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