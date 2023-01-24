Россиян могут обязать резервировать дату и время пересечения границы на автомобиле

Глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев разработал законопроект о предварительном резервировании даты и времени пересечения границы на автотранспорте, сообщил вечером 23 января ТАСС со ссылкой на документ.

"Проезд транспортных средств <...> по участкам автомобильных дорог в целях пересечения государственной границы РФ осуществляется в зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством РФ", — приводит информагентство текст документа. Поправки касаются отечественных и иностранных перевозчиков, а также автомобилистов из России и иных стран.

Поправки также предполагают упорядочивание контроля за прибытием машин на границу к назначенному времени. Предполагается, что правительство утвердит требования к обустройству участков трасс перед пунктами пропуска через границу. В частности, речь идет о пунктах контроля, оснащенных средствами принудительной остановки автотранспорта.

Предполагается, что основные положения проекта могут вступить в силу уже с 1 марта. При этом сами решения должны будут применяться вплоть до 1 марта 2024 года.