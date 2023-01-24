ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 9:44

Фонд Андрея Сахарова* признан нежелательной организацией

фото ЗакС политика Фонд Андрея Сахарова* признан нежелательной организацией

Генпрокуратура вечером 23 января оповестила о решении признать деятельность Фонда Андрея Сахарова* нежелательной на территории России. Ведомство сочло ее угрожающей безопасности и основам конституционного строя страны.

"Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации "The Andrei Sakharov foundation" ("Фонд Андрея Сахарова")*, США", — говорится в сообщении ведомства.

Информация о принятом решении направлена в Минюст для включения организации в список иностранных и международных НПО, деятельность которых объявлена нежелательной в России, с последующим обнародованием.

Фонд Андрея Сахарова* был создан в США с целью "сохранения научного и нравственного наследия" ученого и правозащитника, говорится на сайте организации. 

*Генпрокуратура признала The Andrei Sakharov foundation ("Фонд Андрея Сахарова") нежелательной организацией на территории РФ


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости24 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама