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Новости 10:28

В бюджет Петербурга за 2022 год поступило 1,162 трлн рублей

фото ЗакС политика В бюджет Петербурга за 2022 год поступило 1,162 трлн рублей

Петербург закончил 2022 год с лучшими финансовыми показателями, чем ожидалось, заявил губернатор Александр Беглов на заседании городского правительства 24 января. 

По его словам, доходы города составили 1,162 трлн рублей, из которых 1,122 трлн - собственные доходы.

44,9% от общего поступления в казну - налог на прибыль организаций, 37,8% - налог на доходы физических лиц, уточнила глава комитета финансов Светлана Енилина.

Чиновница отметила значительный рост неналоговых доходов. В 2022 году они поступили в размере 76,5 млрд рублей. Это в 5,7 раза больше, чем годом раньше. 38,8% от всех неналоговых доходов - доходы от размещения средств бюджета, 26,3% - доходы от управления имуществом. 

Бюджет 2022 года исполнили на 99,1%. Адресную инвестиционную программу - на 98,4%.


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