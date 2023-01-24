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Новости 11:11

Пнувшей полицейского петербурженке достался условный срок

фото ЗакС политика Пнувшей полицейского петербурженке достался условный срок

Невский районный суд приговорил к двум годам условного срока петербурженку Юлию Гудкову, проходящую по делу о нападении на представителя власти (ст. 318 УК). Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, в день совершения преступления 30 сентября минувшего года фигурантка находилась в отделе полиции №24, где на нее составляли административный протокол.

На месте происшествия Гудкова, будучи в нетрезвом виде, не менее двух раз ударила по ноге одного из силовиков, занятых составлением протокола. Этим она причинила ему физическую боль, а также "повреждение, которое не влечет за собой кратковременного расстройства здоровья и расценивается как повреждение, не причинившее вред здоровью".

Помимо условного срока, ранее не судимой и признавшей вину петербурженке досталось два года испытательного срока.


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