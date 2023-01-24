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Новости 11:27

В Петербурге назначили и.о. главы регионального управления СК

фото ЗакС политика В Петербурге назначили и.о. главы регионального управления СК

Кадровый состав руководства ГСУ Следственного управления по Петербургу претерпел изменения. Как сообщает пресс-служба ведомства, эту должность занял Олег Бобков. До конца января управлением временно руководила Марина Парастаева.

Бобков в 2004-2007 годах занимал различные посты в транспортной прокуратуре, после чего перешел на работу в следственный отдел по Центральному району. В 2012-2017 годах Бобков возглавлял следственный отдел по Красногвардейскому району. В течение последних двух лет его должность звучала как заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК. 

В послужном списке 42-летнего силовика имеются медали  "За безупречную службу" III и II степеней.

Накануне на сайте ведомства появилось объявление о том, что запланированный на 23 января прием Парастаевой граждан не состоится. Она остается на должности первого заместителя главы управления по Петербургу.

фото: spb.sledcom.ru


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