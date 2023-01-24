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Новости 11:53

На экс-футболиста Савина оформили протокол о дискредитации армии

фото ЗакС политика На экс-футболиста Савина оформили протокол о дискредитации армии

Полицейские составили административный протокол на бывшего футболиста и блогера Евгения Савина, также известного как "Красава", по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП), передает "Интерфакс". Материалы дела поступили в Тверской суд Москвы.

38-летнему Савину, который сегодня возглавляет на Кипре футбольный клуб "Красава", грозит штраф до 50 тысяч рублей. Прошлой весной на его YouTube-канал вышел ролик, в котором спортсмены делятся мнениями о военной спецоперации.

Более полугода бывший футболист находится за пределами России.

фото: КраСава / YouTube (скриншот)


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