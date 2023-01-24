47news: После работы на ЧВК освободился петербуржец, осужденный за заказные убийства

В конце прошлого года досрочно вышел на свободу петербургский бизнесмен Александр Тютин, отбывавший 23-летний срок. Как 24 января сообщает издание 47news, в середине 2000-х годов бизнесмен "заказал" своего недоброжелателя и троих членов его семьи. Из назначенного ему судом фигурант провел в местах лишения свободы лишь четыре года.

Прошлым летом Тютина завербовали в ЧВК "Вагнер". После полугода, проведеенного в зоне специальной военной операции, 56-летний предприниматель отправился домой.

Неделю назад участник боевых действий, не пострадавший на них, улетел отдыхать в турецкую Анталью.