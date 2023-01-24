Молодым учителям в Псковской области вдвое подняли ежегодные выплаты

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников распорядился повысить объем ежегодных выплат, полагающихся молодым педагогам, о чем сообщает пресс-служба областного правительства. Мера призвана побороть дефицит учителей, на который несколько последних лет жалуются чиновники в регионе. Для исполнения поручения на повышенные выплаты в бюджет заложат дополнительные 60 млн рублей.

"Мы создаем систему, при которой меры поддержки педагоги смогут получать на всех этапах развития своей карьеры. Подъемные молодым специалистам в течение первых трех лет работы будут увеличены вдвое - с 50 до 100 тыс. рублей в год", - произнес губернатор.

Кроме того, с 2023 года улучшат условия и для педагогов, вовлеченных в программу "Земский учитель" и работающих в сельской местности. К федеральной выплате присовокупят региональную, которая составит полмиллиона рублей.