"Новые люди" предложили упростить выдачу гражданства деятелям науки

Члены фракции "Новые люди" в Госдуме Ксения Горячева, Максим Гулин и Олег Леонов внесли на рассмотрение парламента законопроект об упрощенной выдаче российского гражданства научным работникам из зарубежных стран. Проект опубликован 24 января в думской электронной базе.

Действие законопроекта распространяется на научных работников из числа иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в России и заключивших трудовой договор с местными вузами или научными организациями на срок не менее года. Депутаты предлагают разрешить им обращаться за предоставлением гражданства в упрощенном порядке, не дожидаясь истечения пятилетнего срока непрерывного проживания в стране.

Также авторы проекта предлагают предоставить льготный режим выдачи многократной рабочей визы ученым и членам их семей на срок не менее трех лет. Условием для этого должно стать заключение трудового договора с научной или образовательной организацией сроком не менее одного года.

В обоснование актуальности инициативы законотворцы заявили, что США намереваются смягчить условия въезда для российских исследователей. "В этой связи возрастает потребность введения аналогичных мер для привлечения в Российскую Федерацию ученых и научных работников (исследователей), востребованных российской экономикой и наукой", — указали они.