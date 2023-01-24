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Новости 17:01

"Горжусь собой": Футбольный блогер Савин высказался о деле за дискредитацию ВС РФ

фото ЗакС политика "Горжусь собой": Футбольный блогер Савин высказался о деле за дискредитацию ВС РФ

Бывший футболист и видеоблогер Евгений Савин отреагировал на решение завести в отношении него дело по статье о дискредитации Вооруженных сил России (ст. 20.3.3 КоАП).

"Всем салют!!! Редкий случай, когда горжусь собой", - написал экс-нападающий в соцсетях.

Протокол в отношении Савина зарегистрировал Тверской суд Москвы. Дата рассмотрения еще не известна. 

Прошлой весной на YouTube-канале Савина вышел ролик, в котором украинские футболисты высказались о военной спецоперации. На следующий день стадион в Красногорске расторг контракт с принадлежащим блогеру клубом "Красава". Савин вскоре переехал на Кипр и собрал новый состав команды там. 

фото: КраСава / YouTube (скриншот)


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