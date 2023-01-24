ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 18:40

С Дворцовой площади убрали главную новогоднюю елку

фото ЗакС политика С Дворцовой площади убрали главную новогоднюю елку

Записи с камеры наблюдения показали, что 24 января на Дворцовой площади демонтировали главную новогоднюю елку Петербурга. После демонтажа ее стали распиливать по частям с тем, чтобы вывезти на просушку. 23-метровую ель вырастили в Приозерском районе Ленобласти.

Впоследствии, как и год назад, из дерева сделают сувениры и подарят их находящимся в соцучреждениях детям. Год назад елку убрали и распилили на два дня позже.

Отметим, что на Новый 2023 год к главной елке было непросто попасть: людей строго досматривали, не пропуская с напитками и пиротехникой. Рядом с рамками имели место задержания.

фото: скриншот видеозаписи с камеры наблюдения


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости24 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама