Депутат Госдумы предложил создать реестр треш-стримеров

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев обнаружил 24 января необходимость в создании российского реестра треш-стримеров, сообщило РИА "Новости". Как полагает парламентарий, это позволило бы ограничивать таким блогерам доступ к интернету, а заодно и увеличивать им штрафы.

"Штрафы для таких лиц нужно кратно повысить и создать специальный реестр, включение в который повлечет ограничение на использование связью и интернетом", — выступил с идеей Метелев.

Также депутат высказался о необходимости приравнять публикацию преступлений в интернете к отягчающим обстоятельствам при рассмотрении уголовных дел.

Своим мнением Метелев поделился с сенатором Алексеем Пушковым, возглавляющим рабочую группу по подготовке предложений по противодействию треш-стримам.