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Новости 19:17

ФАС договорилась с "Детским миром" о продлении ограничения наценок

фото ЗакС политика ФАС договорилась с "Детским миром" о продлении ограничения наценок

Руководство сети магазинов "Детский мир" согласилось с предложением Федеральной антимонопольной службы и продлило на весь 2023 год ограничение оценок на определенные товарные позиции.

Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет об удержании наценок, не превышающих 20%, на сорок наиболее популярных детских товаров. Большинство из них производится в России. Правило будет действовать во всех магазинах сети.

Среди прочего, в список входят продукты детского питания, подгузники, посуда и косметика. Впервые подобной договоренности ФАС и "Детский мир" достигли в марте прошлого года.


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