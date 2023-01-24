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Картину Дмитрия Шагина убрали с московской выставки из-за "политического подтекста"

фото ЗакС политика Картину Дмитрия Шагина убрали с московской выставки из-за "политического подтекста"

Сооснователь петербургского художественного объединения "Митьки" Дмитрий Шагин рассказал о том, что у него возникли неприятности из-за новой картины "День тельняшки". На ней, среди прочего, запечатлен лозунг 1980-х годов "Митьки никого не хотят победить", к которому и возникли претензии у столичных функционеров.

Изданию "Фонтанка" художник рассказал, что картину попросили удалить с экспозиции "в связи с присутствием политического подтекста". Соответствующее письмо направило организаторам выставки руководство Всероссийского музея декоративного искусства, подведомственного Минкульту. Мероприятие в Москве завершилось накануне.

"Я, честно говоря, не ожидал. Ничего там такого вроде, добрая, хорошая картина. Вызывает позитивные чувства у людей. А вот такая история", - прокомментировал конфликт живописец.

Шагин отметил, что попадать под запреты в связи с творчеством для него не ново: правда, в последний раз такое случалось в 1986 году.

фото: телеканал "Санкт-Петербург" / YouTube (скриншот)


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