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Новости 20:15

Новая экспертиза по даче Садалиса рекомендовала признать ее региональным памятником

фото ЗакС политика Новая экспертиза по даче Садалиса рекомендовала признать ее региональным памятником

Петербургские активисты из движения "Живой город" сообщили, что в КГИОП поступила повторная экспертиза, касающаяся историко-культурной ценности дачи Садалиса в Песочном. Судьба ее решается как минимум с 2015 года: спор идет о включении деревянного здания в реестр объектов культурного наследия в качестве памятника регионального значения.

КГИОП в течение всех семи с половиной лет выражает нежелание присваивать выявленному памятнику новый статус. Примечательно, что две предыдущие госэкспертизы выполнил один и тот же человек, Максим Филипович, причем его первоначальное мнение ко второму разу сменилось на противоположное и совпало с позицией комитета.

После вмешательства прокуратуры повторную экспертизу провел Владимир Трушковский, который нашел основания для включения дачи в единый госреестр объектов культурного наследия. Впрочем, градозащитники полагают, что пока праздновать победу преждевременно.

Деревянную дачу для Казимира Садалиса в стиле необарокко по адресу Речная улица, 25 построили в середине 1900-х годов.

фото: Живой город / Telegram


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