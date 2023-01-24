Новая экспертиза по даче Садалиса рекомендовала признать ее региональным памятником

Петербургские активисты из движения "Живой город" сообщили, что в КГИОП поступила повторная экспертиза, касающаяся историко-культурной ценности дачи Садалиса в Песочном. Судьба ее решается как минимум с 2015 года: спор идет о включении деревянного здания в реестр объектов культурного наследия в качестве памятника регионального значения.

КГИОП в течение всех семи с половиной лет выражает нежелание присваивать выявленному памятнику новый статус. Примечательно, что две предыдущие госэкспертизы выполнил один и тот же человек, Максим Филипович, причем его первоначальное мнение ко второму разу сменилось на противоположное и совпало с позицией комитета.

После вмешательства прокуратуры повторную экспертизу провел Владимир Трушковский, который нашел основания для включения дачи в единый госреестр объектов культурного наследия. Впрочем, градозащитники полагают, что пока праздновать победу преждевременно.

Деревянную дачу для Казимира Садалиса в стиле необарокко по адресу Речная улица, 25 построили в середине 1900-х годов.

фото: Живой город / Telegram