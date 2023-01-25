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На Автобусной улице сгорел автобус-"гармошка"

фото ЗакС политика На Автобусной улице сгорел автобус-"гармошка"

В автобусном парке на Автобусной улице полностью сгорел автобус-"гармошка", произведённый заводом "Волгабас", сообщили очевидцы в паблике "Дорожный инспектор" в социальной сети "ВКонтакте".

Причину возгорания ТС предстоит выяснить после проведённой экспертизы.

"Водитель, заметив задымление в автобусе, действовал по инструкции и применил огнетушитель. Оперативно был вызван пожарный расчет", — поделились с "Фонтанкой" в пресс-службе ГУП "Пассажиравтотранс".

В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал. Следует отметить, что сгоревший автобус был произведён в 2013 году.

Пламя охватило транспортное средство в районе 6 утра в среду, 25 января. Пожар потушили два расчёта МЧС.

Фото: паблик "Дорожный инспектор" / "ВКонтакте"


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