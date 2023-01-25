ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 10:33

ФСИН создаст 25 колоний в присоединённых к РФ территориях

фото ЗакС политика ФСИН создаст 25 колоний в присоединённых к РФ территориях

Правительство РФ поручило Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) учредить в недавно присоединённых регионах 25 колоний. Документ доступен на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, ФСИН следует создать 12 исправительных колоний на территории Донецкой народной республики, в Луганской народной республике — 7, в Запорожской области — две и одну колонию-поселение, а в Херсонской области — три ИК.

Также в документе сообщается, что в ЛДНР и Херсонщине необходимо построить по одному лечебному учреждению ФСИН и три исправительных центра.

Кроме того, в распоряжении говорится, что ФСИН дано три месяца на написание уставов новых ИК. В срок до июня 2026 года службе следует совместно с Росимуществом составить список недвижимого имущества, закреплённого за новыми колониями.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости25 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама