ФСИН создаст 25 колоний в присоединённых к РФ территориях

Правительство РФ поручило Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) учредить в недавно присоединённых регионах 25 колоний. Документ доступен на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, ФСИН следует создать 12 исправительных колоний на территории Донецкой народной республики, в Луганской народной республике — 7, в Запорожской области — две и одну колонию-поселение, а в Херсонской области — три ИК.

Также в документе сообщается, что в ЛДНР и Херсонщине необходимо построить по одному лечебному учреждению ФСИН и три исправительных центра.

Кроме того, в распоряжении говорится, что ФСИН дано три месяца на написание уставов новых ИК. В срок до июня 2026 года службе следует совместно с Росимуществом составить список недвижимого имущества, закреплённого за новыми колониями.